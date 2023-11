È stata ritrovata a Rozzano, nel Milanese, la 54enne Cinzia Berlinghini, dipendente del Tribunale di Milano, che era introvabile da venerdì pomeriggio quando era stata vista l’ultima volta nei pressi della stazione Centrale di Milano. La donna con “disturbi cognitivi in grado di influenzare la sua memoria e il suo orientamento” che la rendono simile a una “bambina di 10 anni”, doveva raggiungere casa della sorella.

Alle 16.55 ha chiamato per dire che stava arrivando alla fermata del tram 9, in piazza Cinque Giornate chiedendo un caricabatterie perché aveva il cellulare scarico, telefono che poco dopo è risultato spento quando la sorella ha chiamato non vedendola arrivare. Le sue tracce si sono perse dopo le 17.15, quando è stata vista in viale Monte Santo da una persona che l’ha descritta come “spaesata e impaurita”. Al momento del ritrovamento era in stato confusionale ma sembrava in buone condizioni, tuttavia il procuratore di Milano Marcello Viola che aveva attivato due suoi sostituti per coordinare le ricerche, ha disposto comunque accertamenti sul suo stato di salute.

La sorella stessa aveva presentato denuncia di scomparsa alla Polizia e lanciato un appello a chi avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell’ordine. In serata il lieto fine con il suo ritrovamento.