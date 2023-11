La pioggia in Toscana sta creando i primi disagi. L’unità di crisi regionale della protezione civile ha evidenziato una serie di criticità per allagamenti, frane e smottamenti da Livorno all’Alto Mugello. In particolare a Livorno, come si vede in un video pubblicato dalla pagina Livornogramm si registrano allagamenti nella zona delle 5 Querce.

Anche in provincia di Pisa la situazione non migliora, come mostrano numerosi video sui social postati dagli utenti a Ponsacco le strade sono allagate.

Nella regione sono circa 3.600 le utenze senza corrente elettrica, in corso di ripristino da parte di Enel. Raffiche di vento hanno sferzato l’Argentario oltre i 100km/h, Viareggio a 83km/h.

Interventi per smottamenti si registrano nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. E allagamenti si registrano anche in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), nella Piana di Pisa e in quella di Firenze.