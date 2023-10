I soldati dell’esercito israeliano, entrati nella Striscia, hanno innalzato la bandiera nazionale su una casa del nord di Gaza. Lo mostrano le immagini di un video diffuso in rete in cui si sente dire “dopo 3 settimane dal crimine orribile, soldati del 52esimo battaglione della 401esima Brigata hanno innalzato la bandiera di Israele nel cuore di Gaza lungo la spiaggia. Non dimenticheremo… non ci fermeremo fino alla vittoria”. A quanto risulta – ha sottolineato il Jerusalem Post – è la prima volta che la bandiera sventola sul posto da quando nel 2005 Israele ha lasciato la Striscia