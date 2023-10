“Quest’anno il turismo è andato molto bene, abbiamo una coda del cosiddetto ‘turismo estivo’ settembre-ottobre in cui siamo sopra un 20 per cento come prenotazioni rispetto al 2022. L’ambizione di questo governo è far tornare il turismo sul primo scalino del podio e soprattutto lavorare con una visione come fosse un’industria”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell’evento “L’Italia vincente” presso Palazzo Castiglioni Confcommercio a Milano.

Sulla situazione del conflitto Israele-Hamas, Santanchè ha aggiunto: “Sono preoccupata per questo attacco che è stato fatto a Israele, siamo consapevoli che ne pagheremo anche noi un prezzo”. Sulle Olimpiadi Milano-Cortina il ministro ha continuato: “Ho visto molte manifestazioni dove c’era preoccupazione. Ripensiamo all’Expo 2015, dove sembrava che l’Italia non ce la facesse. C’è da lavorare molto ma sono confidente che, anche lì, saremo pronti per Milano-Cortina 2026”.