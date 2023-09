Stava attraversando la strada in viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, quando è stato investito e ucciso da un’auto. L’incidente è avvenuto la sera del 24 settembre, intorno alle 19, sulla carreggiata in direzione Centro. Come si legge su Brindisi Report, la vittima è Teodoro Taurisano, un uomo di 82 anni originario di Patù (Lecce), ma residente a Brindisi. Il pensionato aveva in mano un biglietto per l’autobus: probabilmente si stava recando alla fermata vicina. Il suo corpo è stato trovato a una decina di metri dall’attraversamento pedonale: a poca distanza sono stati ritrovati i suoi occhiali, segno che il corpo è stato trascinato.

A quanto si è appreso, un ragazzo ha tentato di aiutare l’82enne praticando le manovre di primo soccorso, ma il decesso è avvenuto quasi subito dopo l’impatto, perché l’anziano ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. L’automobilista è fuggito senza prestare soccorso, ma è stato in seguito individuato dalla polizia locale, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: si tratta di un giovane di 22 anni. Il pm di turno della Procura di Brindisi, Giuseppe De Nozza, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia della vittima.