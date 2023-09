Incidente aereo intorno alle 18.20 vicino al Campo Volo Baia del Lupo di Cassano d’Adda (Milano). Coinvolto un velivolo leggero che ha perso il controllo in fase di atterraggio, probabilmente per un cedimento del carrello. A bordo soltanto il pilota. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio. L’uomo incastrato e privo di coscienza è stato trasportato tramite l’elisoccorso. L’uomo, 62 anni, è stato ricoverato al Niguarda in codice rosso.