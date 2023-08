Sono stati tratti in salvo nella notte del 16 agosto, illesi, due uomini che erano dispersi, dalla tarda serata, a Montereale (Pordenone) in Valcellina. I due, originari della pedemontana pordenonese, 49 e 34 anni, si trovavano in luogo impervio, lontano da sentieri e ormai al buio, anche se dotati di torce grazie alle quali sono stati facilmente avvistati dalla sponda opposta del lago di Ravedis.

Uno dei due era però totalmente spossato che non riusciva più a stare in piedi e a proseguire per la stanchezza accumulata. Dopo aver fissato il campo base sulle sponde del Lago accanto alla strada statale, i soccorritori del Soccorso Alpino con tre tecnici, hanno cercato di raggiungerli a piedi attraversando una zona intricata di bassa boscaglia e rovi e sono riusciti ad arrivare da loro. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in acqua uno dei loro gommoni per attraversare il lago fino alla sponda opposta e li hanno raggiunti dal basso. Per portare l’uomo in difficoltà al livello del lago è stata attrezzata dal soccorso alpino una barella, calata con l’aiuto di corde fino al lago per consentire l’imbarco. Poi è stato il turno del suo compagno e quindi degli uomini del soccorso alpino, anch’essi riportati a riva dal gommone dei vigili del fuoco