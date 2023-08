È fuori pericolo la ragazza di 14 anni che nella serata di ieri, 16 agosto, è stata sbalzata da una giostra in un piccolo luna park allestito a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria, in provincia di Taranto. Originaria di Ferrara, la giovane si trovava sull’attrazione con il padre quando è stata proiettata fuori dal piccolo abitacolo durante la parte più veloce del giro. Ha battuto violentemente prima contro alcune strutture di metallo e poi al suolo, perdendo i sensi. Soccorsa prima da un medico fuori servizio che si trovata in zona, che le ha praticato un massaggio cardiaco, e poi dai sanitari del 118, che l’hanno stabilizzata, la 14enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia. Secondo le fonti sanitarie, anche se la prognosi resta riservata, le sue condizioni sono in miglioramento. La ragazza ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e uno facciale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria che hanno sequestrato la giostra, denominata Swing, su disposizione del magistrato di turno. Sono in corso accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità.