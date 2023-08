Erano stati arrestati a febbraio nel Regno Unito con l’accusa di spionaggio per la Russia. E ora il Times fa emergere nuovi dettagli sulle tre presunte spie bulgare incriminate dalle autorità britanniche: il quotidiano scrive che Orlin Roussev e Bizer Dzhambazov, rispettivamente di 45 e 41 anni, e la 31enne Katrin Ivanova si fingevano giornalisti per sorvegliare obiettivi a Londra e in Europa. I tre, fermati a seguito dell’operazione di sicurezza nazionale condotta da Scotland Yard in collaborazione con l’MI5, i servizi segreti interni di Sua Maestà, erano in possesso di falsi pass per giornalisti e indumenti con i marchi dei canali tv Discovery e National Geographic, che avrebbero utilizzato per la loro attività di spionaggio nella capitale britannica ma anche all’estero, in Germania e Montenegro.

Oltre alle tessere di riconoscimento la polizia ha sequestrato passaporti e carte d’identità di numerosi Paesi: Regno Unito, Bulgaria, Francia, Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Grecia e Repubblica Ceca. Roussev ha rapporti d’affari in Russia e si era trasferito nel Regno Unito nel 2009: ha trascorso tre anni lavorando in un ruolo tecnico nei servizi finanziari. A Harrow, gli ex vicini hanno descritto Dzhambazov e Ivanova come una coppia. I due, che si erano trasferita nel Regno Unito circa un decennio fa, gestivano un’organizzazione comunitaria che forniva servizi ai bulgari.

Secondo il Daily Telegraph i tre arrestati utilizzavano un appartamento nella zona ovest di Londra, a breve distanza dalla base della Raf a Northolt, considerato un obiettivo sensibile. I membri della famiglia reale usano regolarmente l’aeroporto militare per volare all’estero, e lo scalo è anche utilizzato frequentemente da ministri britannici e capi di Stato stranieri. Oltre ai tre cittadini bulgari erano state arrestate altre due persone nell’operazione di febbraio ma successivamente rilasciate su cauzione. Roussev, Dzhambazov e Ivanova restano intanto in custodia e saranno processati alla Old Bailey di Londra il prossimo gennaio.