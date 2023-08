Una lite culminata con una coltellata al basso ventre, poi la corsa all’ospedale e l’intervento. A Milano nella notte tra giovedì e venerdì 4 agosto si è consumata l’ennesima violenza contro una donna: un 40enne di origini ucraine ha accoltellato l’ex fidanzata nell’appartamento di via Prestinari dove ancora convivevano. La donna, 39enne anche lei di origini ucraine, colpita all’addome, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: ora, secondo le ultime informazioni, è fuori pericolo.

Il 40enne invece è stato arrestato dalla Polizia di Stato, allertata da altri parenti conviventi in casa, tutti maggiorenni, e giunta sul posto intorno a mezzanotte e 50, con l’accusa di lesioni aggravate.

Secondo una prima ricostruzione, tra l’uomo e la vittima è nata una lite proprio per questione inerenti la recente separazione. Durante il litigio l’uomo, sotto l’effetto di alcol, ha preso un coltello da cucina e ha colpito la ex al basso ventre. All’arrivo degli agenti il 40enne non ha opposto resistenza ed è stato immobilizzato dalle forze dell’ordine che lo hanno trovato in camera da letto con il coltello caduto sul pavimento accanto a lui.