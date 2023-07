Unione europea e Stati Uniti si schierano con l’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che ha lanciato un ultimatum di 7 giorni ai golpisti che hanno preso il potere in Niger, minacciando anche un intervento militare per riportare al comando il governo del presidente destituito Mohamed Bazoum. Un invito che, al momento, non trova la sponda, come prevedibile, degli uomini dell’autoproclamato leader Abdourahamane Tchiani che hanno invece sfruttato il sentimento anti-francese esploso nel Paese denunciando la presunta ingerenza di Parigi e il suo tentativo di “intervenire militarmente” per rimettere in carica il presidente destituito. “In linea con la sua politica di ricerca di modi e mezzi per intervenire militarmente in Niger, la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale del Niger per ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari”, si legge nel comunicato dei golpisti.

Intanto gli Stati Uniti fanno sapere di essere al fianco dell’Ecowas “nel difendere l’ordine costituzionale in Niger. Il governo legittimo e democraticamente eletto deve essere immediatamente reintegrato”. La stessa posizione è stata esplicitata da Bruxelles, con l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell: “L’Ue sostiene tutte le misure adottate da Ecowas come reazione al colpo di Stato avvenuto in Niger e le appoggerà rapidamente e con decisione – ha scritto in un tweet – È importante che la volontà popolare espressa attraverso le elezioni venga rispettata”.

Il primo Paese a prendere un provvedimento concreto nei confronti del Niger è però la Germania che ha annunciato di aver “sospeso la scorsa settimana tutti i pagamenti al governo locale. Questa mattina è stato inoltre deciso di interrompere il lavoro bilaterale per lo sviluppo”. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato che “l’Ue e il Niger condividono profondi legami sviluppatisi nel corso di decenni. L’attacco inaccettabile al governo democraticamente eletto mette a rischio questi legami. Sostengo le decisioni dell’Ecowas e il suo ruolo attivo per un rapido ritorno al suo posto del presidente Bazoum”. E il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha assicurato che “l’Italia è in prima linea per affrontare la crisi in Niger. Ho avuto colloqui telefonici con l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell” ed il ministro degli esteri francese Catherine Colonna. “Lavoriamo ad una soluzione diplomatica a tutela della democrazia. Seguiamo costantemente gli italiani in Niger”.

Più soft la posizione del Cremlino, mentre le bandiere russe vengono sventolate dai manifestanti scesi in piazza a sostegno dei golpisti. Mosca si dice “favorevole” al “rapido ripristino dello stato di diritto” in Niger e “alla moderazione di tutte le parti in modo che non ci siano vittime”, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, esprimendo “grave preoccupazione” per la situazione nel Paese africano.

Intanto è stata pubblicata online la prima immagine del presidente nigerino, Mohamed Bazoum, destituito dopo il colpo di Stato: l’immagine lo mostra sorridente e in buona salute durante un incontro con il presidente del vicino Ciad, Mahamat Idriss Déby, “per esplorare tutte le strade e trovare una soluzione pacifica alla crisi”.