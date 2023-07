Dopo la decisione di vietare per legge i voli a corto raggio e l’intenzione di limitare i voli dei jet privati, il Ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha dato conferma al progetto del governo di aumentare la tassazione per le società autostradali e le compagnie aeree al fine di finanziare la transizione ecologica. Beaune ha confermato, nell’ambito di un’intervista radio a France Inter, la volontà già annunciata del suo ministero affermando che “il Consiglio di Stato ci dice che è possibile richiedere un contributo supplementare ai concessionari autostradali, nel rispetto dei contratti”.

Il ministro ha successivamente spiegato come queste misure “possono contribuire allo sforzo nazionale per la transizione ecologica e il potere d’acquisto” annunciando che saranno contenute all’interno della legge di bilancio 2024 che sarà presentata in autunno insieme ad un’ulteriore “tassazione supplementare dei biglietti aerei” per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.