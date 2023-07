Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata intorno alla mezzanotte a Milano. L’edificio, in via Amatore Sciesa, era stato dichiarato inagibile, ed era dunque disabitato. L’edificio si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto sono arrivati subito Vigili del fuoco e ambulanze del 118 in prevenzione e polizia. Presente anche l’unità cinofila per la ricerca di eventuali persone. Al momento non risultano feriti.