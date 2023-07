I carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini, gravemente indiziati dei reati di “porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione di arma di provenienza furtiva, detenzione di munizionamento”. È accaduto ad Ardea, comune alle porte di Roma dove, nel corso delle perquisizioni eseguite nelle fasi esecutive dell’ordinanza, nell’abitazione di uno degli arrestati, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio, munito di attrezzatura tecnica per ricaricare le munizioni e modificare le armi del tipo “soft air”, alterandole in modo tale da renderle in grado di sparare proiettili veri.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma, sono nate da un controllo spontaneo avvenuto nel quartiere romano di San Basilio, dove una pattuglia dell’arma, impegnata nel consueto controllo e pattugliamento del territorio, ha fermato un’auto con a bordo alcuni soggetti sospetti trovati in possesso di passamontagna e guanti. Elemento che ha permesso alle forze dell’ordine di supporre che stessero per commettere un reato. Successivamente sono state portate a termine delle verifiche che hanno condotto all’individuazione di un uomo, italiano e incensurato, che è stato arrestato in flagranza. Su di lui pendevano gravi indizi di trasporto, per conto di uno degli indagati, dal comune di Ardea a quello di Roma, di due pistole con le relative munizioni. In seguito sono stati raccolti altri elementi indiziari sulla custodia e detenzione di ulteriori armi da parte di altri quattro soggetti poi indagati (di cui tre colpiti dall’ordinanza).

Nell’ambito delle perquisizioni effettuate all’interno del laboratorio sono state rinvenute, in un vano nel muro, 16 armi modello “soft air” in grado di utilizzare munizionamento convenzionale: due pistole artigianali, 13 silenziatori artigianali, parti di armi alterate, munizionamento vario e attrezzatura tecnica per ricarica munizioni.