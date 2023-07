Inizia la battaglia per il titolo di Wimbledon 2023: come da consuetudine, il campione uscente Novak Djokovic ha aperto il programma della prima giornata, iniziando la rincorsa all’ottavo titolo (quinto di fila) con un netto 3 a 0 contro l’argentino Pedro Cachin. Un esordio praticamente perfetto anche per Lorenzo Musetti sui prati dell’All England Club di Londra: il 21enne di Carrara, n.16 Atp e 14esima testa di serie, ha battuto il peruviano Juan Pablo Varillas, n.63 del ranking, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-1, 7-5 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Musetti ha impressionato soprattutto nella prima fase del match, mostrando tutti i suoi progressi sull’erba.

Per il torneo femminile, Martina Trevisan è uscita invece al primo turno contro Sara Sorribes Tormo: l’azzurra, numero 64 del mondo, ha ceduto nettamente alla spagnola con il punteggio di 6-3, 6-1, in un’ora e 41 minuti di gioco.

Il primo colpo di scena a Wimbledon invece è stato l’annuncio di Nick Kyrgios, finalista lo scorso anno: poche ore prima di scendere in campo, si è ritirato dal Grande Slam su erba a causa di un infortunio al polso. “Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest’anno -ha scritto Kyrgios sui suoi social – Ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo l’operazione e per poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon. Ho avvertito un po’ di dolore al polso durante i preparativi per il Maiorca Open, si è evidenziato uno strappo al un legamento del polso. Ho provato di tutto per poter giocare e sono deluso nel dire che non ho avuto abbastanza tempo per gestire il recupero prima di Wimbledon. Tornerò e, come sempre, apprezzo il supporto di tutti i miei tifosi”.