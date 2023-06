I carabinieri hanno individuato il responsabile del calcio che ha colpito – ed è costato l’asportazione di un rene – a un dirigente della Polis Spg all’interno dell’oratorio Polisportiva Sant’Ambrogio in via Don Carlo Gnocchi di Seregno. Il responsabile è un 47enne residente a Muggiò padre di uno dei bambini impegnati sul campo nella squadra del Muggiò calcio. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, domenica scorsa intorno alle 18, l’uomo ha colpito con un calcio alla schiena il dirigente 44enne della Polis Spg che era intervenuto a sedare una rissa tra i genitori delle due squadre. Il dirigente, colpito alla schiena, era stato trasportato in ospedale a Desio (Monza) dove ha subito l‘asportazione del rene sinistro e la sutura della milza.

Il responsabil è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa, come si era ipotizzato qualche giorno quando le forze dell’ordine non sapevano ancora chi fosse stato, nonostante avessero già mosso i primi sospetti.