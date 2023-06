Sono 46 in totale le persone morte negli scontri fra bande criminali avvenuti ieri nel carcere femminile di Támara in Honduras. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, ancora in corso, portate avanti da polizia criminale e pm, a scontrarsi sarebbero stati membri di due gang rivali denominate Barrio 18 e Mara Salvatrucha, entrambi gruppi noti e con un’influenza internazionale. Non è ancora noto il motivo scatenante delle violenze. Gli scontri hanno causato anche un grande incendio in cui parte delle detenute hanno perso la vita.

L’Ufficio del Pubblico ministero ha confermato il numero totale delle vittime comunicando che nella mattinata di oggi sono iniziate le autopsie dei corpi facilmente identificabili, mentre per le persone che hanno perso la vita a causa del rogo ci sarà una procedura più complessa e lunga. Nel corso della giornata di oggi si sono radunati all’esterno della struttura carceraria numerosi famigliari delle vittime in attesa della restituzione dei cadaveri dei loro parenti morti.