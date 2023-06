Un incidente stradale, uno scontro tra due auto ha tolto la vita a una ragazza di appena 17 anni intorno alle 20.15 di martedì a Marino, in provincia di Roma. Dopo il fatto, sul posto sono arrivati i poliziotti dei commissariati di Marino e Genzano insieme ai colleghi della Polstrada di Albano che hanno iniziato a svolgere i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Altre due persone risultano ferite. Il ragazzo che viaggiava nella stessa auto della vittima è stato ricoverato in codice giallo, mentre un altro passeggero risulta illeso. L’uomo alla guida dell’altro mezzo è risultato lievemente ferito ed è così stato medicato sul posto dai sanitari arrivati in soccorso. Il tratto di strada interessato dall’incidente, in viale Bruno Buozzi, è stato chiuso e riaperto intorno a mezzanotte.