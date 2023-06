Subito dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Guida, a Cagliari è esplosa la festa per la promozione in Serie A, giunta quasi inaspettata ormai, grazie a un gol in pieno recupero di Leonardo Pavoletti. Migliaia di tifosi rossoblù hanno raggiunto il largo Carlo Felice e piazza Yenne, dove è situata la statua di Carlo Felice, luogo di tutti i festeggiamenti delle vittorie del Cagliari sin dallo storico scudetto. Ed è stata festa grande alla Fiera, dove è stato allestito il maxi schermo che ha radunato 4.500 persone. Una piazza esplosa al 94′ quando Pavoletti ha insaccato su cross di Zappa. Carovana e caroselli di auto a suon di clacson, tifosi con le bandiere rossoblù, fumogeni e cori e traffico in tilt e tutti in direzione centro. Il Cagliari, dopo un solo anno di purgatorio, è di nuovo in Serie A.