“Causa indisponibilità” l’attaccante della Juventus Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale Under 21. Questo comunica la Figc, mentre gli azzurrini stanno svolgendo lo stage a Tirrenia in vista dell’Europeo di categoria in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Kean, insieme a Sandro Tonali, doveva essere la stessa dell’Under 21: Roberto Mancini aveva deciso di non convocarli per la Nations League per lasciarli a Paolo Nicolato. Ora però l’attaccante della Juventus abbandona il gruppo: secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, dietro quella indisponibilità ci sarebbe una mancanza di motivazioni.

Il quotidiano sportivo racconta che Kean ha deciso di parlare direttamente con il ct Nicolato e confessargli di non avere motivazioni a restare con gli azzurrini per giocarsi l’Europeo Under 21. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha deciso di spiegare con sincerità la poca convinzione mostrata, senza nascondersi dietro a finti infortuni o non meglio specificate esigenze personali. Resta il fatto che Kean è atteso al salto di qualità – i bianconeri lo hanno riscatto dall’Everton per 28 milioni di euro la scorsa estate – sia con la Juve che con la maglia azzurra. L’esperienza con l’Under 21 poteva essere un ottimo viatico per accumulare altra esperienza e cominciare a meritarsi una maglia da titolare nella futura formazione di Max Allegri.