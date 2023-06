Sarà un istituto di vigilanza privata, la Sos System Srl, a presidiare il quartiere del concentrico e le frazioni di Metanopoli e Torri Lombarde di San Donato Milanese per tutta l’estate, dalla tarda serata fino alle prime ore del mattino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, il servizio di pattugliamento, ancora in fase di sperimentazione, è già partito: l’obiettivo è quello di contrastare la microcriminalità, viste le crescenti denunce di incursioni negli edifici, ripetuti saccheggi e spaccio. Una situazione ormai consolidatasi nel territorio alle porte di Milano e, vista la crescente preoccupazione e le decine di segnalazioni da parte dei cittadini, l’amministrazione del Comune ha deciso di provare a contrastare così il problema.

D’intesa con il comandante della polizia locale, il Comune di San Donato Milanese ha quindi dato il via alla sperimentazione della guardia notturna, prevista proprio in quegli orari in cui la presenza delle forze dell’ordine è limitata: le guardie giurate della Sos System Srl dovranno salvaguardare sia gli spazi pubblici che quelli privati.

Tutti i sopralluoghi dell’istituto di vigilanza privata saranno tracciati e georeferenziati: è stata prevista anche una linea diretta con la polizia locale, che sarà utilizzata in caso di particolari criticità. Il primo cittadino di San Donato Milanese Francesco Squeri ha dichiarato l’obiettivo fermo di “prevenire e contenere le situazioni di microcriminalità”: il sindaco ha anche aggiunto che “fin da subito monitoreremo i risultati della nuova attività al fine di renderla più efficace e pronta nel dare risposta alla legittima richiesta di tranquillità e sicurezza da parte della cittadinanza. Questo ci consentirà di modulare l’azione estendendola eventualmente ad altre zone e, nel caso di un esito positivo della sperimentazione, facendola diventare uno strumento che andrà a integrare stabilmente il sistema di controllo della città“.