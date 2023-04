Torna l’appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del Nove, in onda venerdì 21 aprile alle 22:45, dopo il live di Fratelli di Crozza. Il conduttore Luca Sommi ospita il direttore editoriale del quotidiano Libero Vittorio Feltri. In studio si discuterà della battaglia politica che si consuma tra Pd e M5S sul termovalorizzatore di Roma e dello scontro tra magistrutura e governo sul caso dell’oligarca russo fuggito dai domiciliari. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare i fatti dell’attualità.

“Accordi&Disaccordi” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.