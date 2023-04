In gravi condizioni un giovane hockeista della formazione under 11 e 12 della Foxes Academy di Bolzano. Durante una partita del torneo giovanile organizzato alla Meranarena di Merano, il bambino di 10 anni è stato colpito al petto dal puck (il disco da gioco). L’urto gli ha provocato un arresto cardiocircolatorio. Come riporta VideoBolzano33, che ha dato la notizia, il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Bolzano: lì è stato sottoposto a ipotermia terapeutica, procedura con la quale viene diminuita la temperatura del corpo al fine di ridurre al minimo i danni al cervello.