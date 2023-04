Non c’è ancora nessuna traccia dei due pescatori subacquei dispersi dalle 19 di mercoledì 12 aprile nelle acque del Golfo dell’Asinara, al largo di Stintino, nel nord della Sardegna. Le ricerca degli uomini della Guardia Costiera di Proto Torres e dei Vigili del fuoco sono proseguite senza sosta per tutta la notte, sia in mare che via terra, lungo tutto il tratto di costa fino a Fiume Santo, ma invano. I due sub sono due pescatori sportivi sassaresi di 35 e 38 anni: erano usciti in mare per una battuta di pesca nel pomeriggio di ieri poi, intorno alle 19, hanno chiamato la Capitaneria di Porto per chiedere aiuto dal momento che la loro barca stava andando a fondo. Purtroppo, però, non sono riusciti a specificare la loro posizione esatta, limitandosi a dire che si stavano tuffando in acqua con le mute. I soccorsi si sono attivati immediatamente sia con un motovedetta della Capitaneria sia con un elicottero dei Vigili del fuoco, al quale si è aggiunto nella notte quello della Guardia costiera: le ricerche sono accurate anche a terra, lungo tutta la costa, nella speranza che i due abbiano raggiunto a nuoto il litorale.