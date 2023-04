Per ben quattro anni è stata ritenuta madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d’identità, ma lo ha scoperto solo recandosi all’anagrafe per la compilazione di alcune pratiche. La storia, riportata dalla Provincia Pavese, ha visto protagonista una donna che nel 2015 si è rivolta allo sportello dell’anagrafe del Comune di Pavia, per alcuni documenti. Qui ha scoperto la finta maternità di cui era inconsapevole: dai registri dell’ufficio risultava infatti che la donna, oltre ai figli con il cognome del marito, avesse anche un’altra figlia, dal cognome sudamericano.

Partono quindi le ricostruzioni per capire l’origine dell'”equivoco“: nel 2010 la donna era stata derubata dei suoi documenti e aveva denunciato il furto contro ignoti. Ma i documenti che le erano stati sottratti, a quanto pare, erano stati utilizzati dai malviventi (nonché genitori naturali della piccola che risulta figlia della donna) per registrare la nuova nata in ospedale, a Milano. I dati anagrafici presenti sul documento della madre della bambina corrispondevano infatti a quelli della donna pavese, con l’unica differenza che la foto originale era stata rimossa e sostituita.

Avviato dunque il lungo iter per il disconoscimento, una sentenza del Tribunale di Milano ha chiuso la vicenda annullando l’atto di nascita. La ragazza, ormai 13enne, vive in una comunità protetta perché presa in carico dai servizi sociali di un comune dell’hinterland milanese dove sono state avviate le pratiche per l’adottabilità. Il padre naturale non è mai stato rintracciato, la madre è stata condannata nel 2021 a 3 anni e 3 mesi per possesso di documenti falsi e alterazione dello stato civile di un neonato.