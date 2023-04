Arriva il primo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il professore Alberto Zangrillo, suo medico personale, e Fabio Ciceri, primario delle unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia, hanno diffuso una nota nella quale ha spiegato che l’ex presidente del Consiglio è in ospedale per la “cura di un’infezione polmonare” che “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica” di cui è portatore da tempo”.

Dopo ore in cui si sono rincorse voci su una malattia del sangue, Zangrillo e Ciceri spiegano che Berlusconi ha la “leucemia mielomonocitica cronica”, malattia di cui è stata “accertata la persistente fase cronica” e “l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”. Si tratta di una forma rara di leucemia. La “strategia terapeutica”, continua la nota, “prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

A causare il ricovero della scorsa settimana sarebbe stata proprio la leucemia, che potrebbe essere una causa dell’infezione polmonare da cui è scaturita la necessità di essere assistito in terapia intensiva, dove segue le terapie ed è “vigile”. Berlusconi è sottoposto a chemioterapia e, a quanto era trapelato in mattinata da fonti sanitarie, la situazione “complessa ma stabile”. Giovedì mattina, come comunicato da Forza Italia, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani e ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri: “Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’”.

Tutti, si legge nella nota di Forza Italia, “gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”. Una telefonata, ha sottolineato Barelli nelle ore successive, che “non era un commiato”. L’ex presidente del Consiglio, hanno sostenuto fonti del partito, ha “lavorato” fino a mercoledì sera all’interno del reparto dove è con lui fin dal primo momento Marta Fascina, compagna di vita e deputata azzurra.