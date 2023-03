Al via lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Alle 8:45 ha chiuso la linea M2 della metropolitana, mentre la M5 – fa sapere Atm in un tweet – resta in servizio tra Bignami e Garibaldi e chiude tra San Siro Stadio e Garibaldi. I treni in viaggio – assicura l’azienda – arrivano a destinazione e restano aperte M1, M3 e M4. Bus, tram e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate.

A proclamare lo sciopero è il sindacato Al Cobas. Nel comunicato stampa dell’organizzazione le cause dell’agitazione: “La drammatica carenza di personale, soprattutto di guida, rende ormai inesigibile non solo il diritto dei lavoratori ad usufruire delle giornate di ferie in tutti i periodi dell’anno, ma anche la normale programmazione del servizio quotidiano che è ormai affidato all’improvvisazione e alla volontà dei tranvieri di sobbarcarsi decine di ore straordinarie di guida, mettendo a rischio la sicurezza e la propria salute. Le motivazioni sono: i bassi salari, soprattutto per i neoassunti inquadrati esclusivamente a part-time, il lavoro duro, l’altissima flessibilità dei turni, le responsabilità civili e penali in capo ai conducenti, il rischio sempre più elevato della sicurezza del personale front line”. L’ultimo sciopero dei lavoratori Atm risale all’8 marzo, giornata in cui dalle 18 in poi era stata chiusa la linea M2. Anche per l’agitazione di domani il sindacato ha previsto “adesioni altissime”.