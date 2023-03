Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato, alla guida di un’auto, per una visita a sorpresa a Sebastopoli, il porto dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero in Crimea. Il presidente russo ha visitato il centro per bambini ‘Korsun’. Ieri la Cpi ha emesso un mandato di arresto contro di lui ritenendolo “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. Putin, vestito informalmente con un cardigan blu e pantaloni scuri, ha visitato anche una scuola d’arte accompagnato dal governatore Mikhail Razvojaev, come mostra un video rilanciato da Ria Novosti.