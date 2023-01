Sono morte almeno 12 persone nel crollo di una palazzina residenziale di Aleppo, in Siria. L’edificio di cinque piani al momento del crollo ospitava circa 30 persone. Stando alle prime ricostruzioni l’edificio sarebbe crollato per un cedimento delle fondamenta. Decine i soccorritori al lavoro per trovare eventuali superstiti.