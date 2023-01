Una nave di circa 90 metri si è inclinata su un fianco nel pomeriggio del 17 gennaio nel porto di Genova, al molo Canepa. Si tratta della Seven S, battente bandiera di Panama. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori e i nautici dei vigili del fuoco, la capitaneria di porto e il 118. Non si sono registrati feriti né c’è stata fuoriuscita di carburante e le operazioni di raddrizzamento sono terminate nella notte. Lo scafo era sbandato probabilmente per lo spostamento del carico. I vigili del fuoco hanno fornito assistenza all’equipaggio per le operazioni di zavorramento necessarie a riportare lo scafo nella posizione corretta.