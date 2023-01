Aveva deciso di tornare in quota per cercare i suoi cani, Timun e Garry, due husky, che lo accompagnavano sempre nelle sue escursioni e dei quali aveva perso le tracce durante una bufera di neve. Ma una valanga lo ha travolto e lo ha ucciso. Così ha perso la vita Michele Buga, 60 anni, un professore di matematica delle scuole superiori, appassionato di montagna e bici. L’incidente è avvenuto a Madesimo, località sciistica dell’alta Valle Spluga, al confine con la Svizzera. La sua storia è raccontata oggi dall’edizione milanese del Corriere della Sera.

Buga aveva perso i suoi cani durante una bufera di neve che sabato scorso lo aveva sorpreso 300 metri sopra il passo Emet, a una quota di circa 3mila metri. Aveva chiamato i soccorsi e subito dopo il cellulare si era scaricato e gli operatori non erano riusciti più a trovarlo. Durante le prime fasi dell’intervento del Soccorso alpino e delle squadre alpine della Guardia di Finanza – durato diverse ore e anche di notte – Buga non è stato rintracciato. I soccorritori avevano trovato però proprio Timun e Garry e grazie a loro avevano individuato sci e scarponi dell’escursionista. La storia era finita alle 3 di notte quando Buga aveva richiamato il numero del soccorso per dire che si era messo in salvo.

Ma i due cani erano rimasti in quota, rifiutandosi di seguire i soccorritori. Per questo martedì mattina il sessantenne è ripartito per cercare di ritrovare i suoi due husky. Ma una slavina, prodotto delle prime nevicate di domenica, lo ha travolto. A trovare il suo corpo sono stati i finanzieri di Madesimo, che durante l’attività di controllo del territorio, hanno notato l’auto dell’uomo ai piedi del sentiero che porta in cima. È bastato seguire le tracce per trovarlo. I due husky sono stati recuperati dai finanzieri: sono in caserma, in attesa dei familiari di Buga.