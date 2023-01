“Ringraziamo i nostri eroi per il loro sacrificio e per il loro patriottismo. Porteremo sempre nel cuore il loro ricordo. Il nostro tributo va anche a chi ha sofferto non solo psicologicamente, proteggendo la nostra democrazia”. Così Nancy Pelosi ha ricordato a due anni di distanza l‘assalto a Capitol Hill, quando ricopriva ancora il ruolo di speaker della Camera. Insieme a lei, una cinquantina di deputati ha ricordato quel drammatico giorno sulle scale del Campidoglio, osservando 140 secondi di silenzio, tanti quanti gli agenti feriti durante l’assalto.