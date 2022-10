Mentre i suoi compagni erano in campo, il centrocampista Marcel Franke si trovava in un ospedale a Tubinga per donare cellule staminali a una persona malata di cancro. Il calciatore, 29 anni, ha spiegato così la sua assenza in un’importante partita contro il Darmstadt nella Serie B tedesca. “È una bella sensazione sperare di poter salvare la vita di qualcuno”, ha raccontato su Instagram.

Franke è da sei anni iscritto alla lista dei donatori volontari e tre mesi fa ha ricevuto una chiamata che “mi diceva che ero vicino a una potenziale donazione di cellule staminali. Era chiaro a tutti noi che l’avremmo sicuramente fatto”. Nel post sui social il centrocampista del Karlsruhe invita i tifosi a seguire il suo esempio, perché “troppe persone stanno ancora aspettando un donatore adatto, chiedo a tutti di registrarsi e se possibile salvare una vita”. Il prelievo delle cellule staminali è andato buon fine ed è probabile che il calciatore torni in campo nel fine settimana, quando si giocherà la partita di campionato contro il Fortuna Düsseldorf.