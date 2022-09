Giovedì era stata la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a ribadire che la fornitura americana di armi a lungo raggio all’Ucraina rappresenta una “linea rossa” che, se sorpassata, coinvolgerebbe direttamente gli Stati Uniti nel conflitto. A meno di 24 ore di distanza arriva però l’annuncio della Casa Bianca di un’ulteriore fornitura da 600 milioni di dollari di armamenti a Kiev. E tra queste, nonostante il comunicato di Washington non precisi il tipo di forniture militari inviate, limitandosi a parlare di genericamente di “equipaggiamenti” e “training”, ci sono anche munizioni per sistemi di artiglieria a lungo raggio (Himars) e proiettili di artiglieria ad alta precisione, secondo quanto scrive l’agenzia russa Tass citando il Dipartimento di Stato Usa. A questi si aggiungono sistemi anti-drone e quattro radar anti-artiglieria, oltre a 36mila proiettili di artiglieria da 105 mm, mille proiettili di artiglieria da 155 mm a guida di precisione e armi leggere e munizioni. Informazioni che, se confermate, rappresenterebbero proprio il superamento di quel confine tracciato dal Cremlino e che trasformerebbe gli Stati Uniti in soggetto attivo nel conflitto a tutti gli effetti.

Intanto, dopo la scoperta di giovedì di una fossa comune con 440 corpi a Izyum, città liberata nei giorni scorsi dall’occupazione russa, le Nazioni Unite hanno dichiarato la volontà di inviare sul posto una squadra di esperti per indagare sulle responsabilità: “Abbiamo visto le notizie di possibili fosse comuni con circa 400 corpi a Izyum. I nostri colleghi della Missione di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina intendono condurre una visita di monitoraggio sul posto per determinare le circostanze della morte di queste persone”, ha detto la portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Elizabeth Throssell.

Sul campo continua la pressione dei militari ucraini sulle postazioni russe nei territori occupati. L’esercito di Volodymyr Zelensky ha lanciato nove attacchi aerei e oltre 330 con razzi e artiglieria nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal Comando Operativo Meridionale dell’esercito di Kiev. Il Comando spiega che sono stati colpiti “depositi di munizioni nel distretto di Beryslav, il ponte di Kakhovka, cinque attraversamenti di fiumi vicino a Darivka, Sadove e Nova Kakhovka“. Esplosioni anche nella città occupata di Kherson, nel Sud, dove missili Himars hanno colpito l’edificio dell’amministrazione militare filorussa ferendo il capo del dipartimento del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alla Barkhatnova, e uccidendo il suo autista.

La controffensiva è arrivata a colpire anche l’edificio della Procura Generale della Repubblica Popolare di Luhansk, dove si è verificata un’esplosione. Il procuratore generale dell’autoproclamata repubblica di Luhansk (Rpl), Sergei Gorenko, è rimasto ferito: “Secondo le informazioni preliminari, il procuratore Gorenko si trovava nella zona dell’esplosione e ha riportato ferite – hanno dichiarato i servizi di soccorso – Il luogo dell’esplosione era vicino al suo ufficio”. Secondo le prime notizie, ci sono state anche delle vittime e il personale è stato evacuato.