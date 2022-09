Sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco intervenuti durante le difficilissime ore dell’alluvione che ha colpito le Marche e in particolare la provincia di Ancona. I pompieri, che stanno ricevendo il supporto anche di colleghi di altre regioni Lombardia, Abruzzo ed Emilia-Romagna, hanno salvato nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi.

“Più di 150 gli interventi effettuati” informa l’account Twitter del corpo. A Senigallia i vigili hanno messo in salvo alcune persone con gommoni da rafting: nel centro di Senigallia si segnalano anche blackout, il casello autostradale è stato chiuso. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo anche una donna a Castelleone di Suasa dai vigili. Era in auto quando è stata travolta dalla piena del fiume, scesa dalla vettura con il figlio: entrambi sono stati travolti dall’acqua. I vigili del fuoco l’hanno rintracciata aggrappata al tronco di un albero. Gli altri due dispersi si cercano nella zona di Barbara.