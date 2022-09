Ci sono almeno 3 morti e 11 feriti nel grave incidente ferroviario avvenuto fra le stazioni di Okucani e Nosvka, a sudest di Zagabria, in Croazia. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo che trasportava dei passeggeri e un convoglio merci che era fermo. I responsabili stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 21.35, ma secondo fonti citate dall’agenzia Hina il treno passeggeri non si è fermato a un segnale rosso di stop, travolgendo a una velocità di circa 100 chilometri orari il convoglio merci fermo a causa di un’avaria tecnica. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il convoglio. Squadre di soccorso sono in azione per trarli in salvo.

Sul luogo dell’incidente è arrivato nella notte anche il premier croato Andrej Plenkovic: “Molte persone ferite sono cittadini croati e molti sono stranieri”, ha confermato Plenkovic osservando che le informazioni su di loro possono essere ottenute dalla Croce Rossa a Novska.