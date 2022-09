Una colonna di fumo si alza da un veicolo Ferrari, ma non siamo in una gara del Mondiale. Questa volta a soffrire di problemi di affidabilità è stato un tir della scuderia di Maranello. Il veicolo stava trasportando del materiale della squadra dall’Olanda, dove lo scorso weekend si è corso il Gp di Zandwoort, a Monza, in vista della gara di domenica 11 settembre.

Nella notte del 6 settembre, il tir del Cavallino percorreva l’autostrada Torino-Frejus, quando una pattuglia della polizia stradale di Susa ha notato il fumo provenire dal mezzo. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Susa che messo in sicurezza il veicolo. Si sarebbe trattato di un surriscaldamento dell’impianto frenante: i pompieri hanno raffreddato i cerchi del rimorchio che è potuto ripartire un’ora dopo, scortato dalle pattuglie della polstrada. Nessun problema per i due britannici a bordo.

Non bastava aver visto trionfare Max Verstappen per la quarta gara consecutiva. Ci volevano anche i problemi tecnici della carovana Mondiale a preoccupare Binotto e compagni. I tifosi della Rossa si augurano che con Monza le disavventure possano finire. D’altronde casa è sempre casa, Red Bull e Verstappen permettendo.

Immagine in evidenza d’archivio