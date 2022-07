Una frase apparentemente innocua: “Non sapevo di questa cosa, è corretto Wimbledon? Wow”. Eppure tanto è bastato perché contro Jelena Djokovic si scatenassero molti fan di Rafael Nadal. Come mai? Le parole della moglie di Novak Djokovic facevano riferimento al tweet che ha condiviso, nel quale si segnalava che il serbo – fresco vincitore del settimo titolo Slam su erba – ha il record di vittorie consecutive sul campo centrale di Wimbledon. Lei ha quindi chiesto conferma al profilo ufficiale dei Championships per sapere se il dato fosse corretto.

I didn’t know that, is that correct @Wimbledon ? Wow https://t.co/YKhV8S7742 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) July 9, 2022

I tifosi di Nadal non si sono arrabbiati per questo motivo. La ragione è invece l’utente che ha scritto il tweet originale, poi condiviso da Jelena Djokovic. Si tratta di “Reggie”, noto hater del campione spagnolo, che nel recente passato lo ha anche accusato di doping. Una leggerezza che non è stata perdonata alla moglie di Djokovic.