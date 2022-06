Diverse ginnaste statunitensi, tra cui le olimpioniche Simone Biles, McKayla Maroney e Alexandra Raisman, hanno fatto una causa alla Fbi di oltre 1 miliardo di dollari. Il capo d’accusa rivolto alla polizia federale riguarda gli errori commessi durante l’inchiesta su Larry Nassar, l’ex osteopata della nazionale di ginnastica artistica, incriminato per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute e condannato nel 2017 a 176 anni di reclusione. Secondo l’accusa, l’inerzia degli investigatori non ha impedito al criminale di continuare a violentare le giovani in seguito alle prime denunce ricevute nel 2015.

Dal 1946, la legge Federal Tort Claims consente ai cittadini statunitensi di responsabilizzare il governo federale per i danni provocati dalla negligenza dei propri funzionari. Ad aprile, dopo che l’Ispettore Generale del Dipartimento di Giustizia ha stabilito che l’Fbi non ha indagato accuratamente sulle accuse rivolte a Nassar, 13 donne hanno dato il via al ricorso contro la polizia federale. Nel 2015, infatti, gli agenti federali erano a conoscenza delle accuse rivolte a Nassar, ma non ci fu alcun intervento.”L’Fbi era a conoscenza che Nassar rappresentasse un pericolo per noi, fin da quando i suoi abusi sono stati denunciati nel 2015″ ha dichiarato Maggie Nichols, ex ginnasta della nazionale Usa. La vittima prosegue, accusando i federali di aver lavorato per “421 giorni insieme alla federazione Usa di ginnastica per nascondere le informazioni al pubblico e permettere che Nassar continuasse a molestare donne e ragazze”.

Nassar è stato arrestato soltanto nell’autunno del 2016 durante un’indagine della polizia del Michigan, ma “se l’Fbi avesse semplicemente fatto il suo lavoro, l’osteopata sarebbe stato fermato prima di abusare di centinaia di ragazze, me inclusa” ha affermato l’ex ginnasta dell’Università del Michigan, Samantha Roy. La Michigan State University, per molti anni accusata di non aver fermato Nassar, ha accettato di pagare 500 milioni di dollari a più di 300 ragazze aggredite.