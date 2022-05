Si è aperto a Roma, negli antichi spazi del Campo Boario di Testaccio, “La Città dell’Altra Economia”, la IX edizione dell’Ecofuturo Festival. All’inaugurazione presente Sabrina Alfonsi, assessora Agricoltura, Ambiente e Ciclo rifiuti Roma Capitale: “Grazie ad Ecofuturo Festival che ha voluto organizzare la nona edizione qui a Roma. Per noi è importante che la Capitale diventi un punto di riferimento per la sostenibilità. Tanti argomenti interessanti, specialmente quello delle acque, che riguarda anche il nostro Tevere, l’Aniene e i fiumi più piccoli. – ha dichiarato l’Assessora a TeleAmbiente tra i media partner dell’evento – Stiamo facendo un grande lavoro di bonifiche, siamo già arrivati a cento luoghi che erano diventati delle discariche a cielo aperto. In questa emergenza dei rifiuti avere anche un supporto delle tecnologie è importantissimo”