A largo della Nuova Caledonia, area francese nell’Oceano Pacifico del sud, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.0: a riportare la notizia è stato l’Istituto geofisico statunitense (Usgs). L’evento si è verificato alle 8.07 locali – le 23.07 in Italia – e ha il suo epicentro a circa 279 km da Tadine. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 10 km. Per il servizio meteorologico americano al momento non c’è alcun rischio tsunami legato al fenomeno.

In foto: mappa con i dettagli del sisma dal sito dell’Istituto geofisico statunitense (Usgs)