hanno annunciato lada e per laa causa delle proteste deglicontro il caro carburante, che vanno avanti in tutta l’isola da quattro giorni , con inevitabili ripercussioni sul trasporto delle merci. Nelle immagini uno degli hub logistici di un corriere nazionale ad. Come si vede nel video, banchine di carico e scarico deserte e saracinesche abbassate.