Alcune centinaia di studenti hanno manifestato questo pomeriggio, a Milano, contro il green pass. In origine, a quanto si è saputo, si doveva tenere un presidio in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città studi contro le politiche del governo per contenere la pandemia, ma i manifestanti hanno improvvisato un corteo che è stato fermato all’altezza di via Pascoli dal dispositivo di sicurezza organizzato dalla Questura. Non ci sono state tensioni. Alcune linee di tram e autobus sono state deviate o rallentate.