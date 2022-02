Ilin provincia di, è statonel primo pomeriggio di giovedì 17 febbraio a causa della dispersione nell’aria di una sostanza intossicante. In tutto sono una quarantina le persone fatte uscire dallo stabile. In cinque, sono finite in ospedale perda sostanza irritante.

Secondo le ricostruzioni c’è stato un problema durante la manutenzione della piscina. Nel corso della manutenzione trimestrale dei prodotti chimici della piscina, l’addetto di una ditta esterna ha probabilmente sbagliato la composizione delle sostanze in un contenitore, provocando una reazione gassosa che, dai locali sotto alla vasca alla quale stava lavorando, si è sprigionata in tutto l’impianto. Sono stati quindi evacuati tutti gli impianti, compresi gli uffici del Forum, e interrotte tutte le attività sportive, oltre alla chiusura del bar.