Il ritorno delle mascherine all’aperto e la decisione di obbligare all’uso delle Ffp2, maggiormente protettive, quando ci si trova in ambienti al chiuso particolarmente affollati. Ma anche un’estensione del Super Green pass in zona bianca (dalle palestre ai bar) e la possibilità di allargare la platea di lavoratori obbligati al vaccino. In attesa dell’approvazione in Consiglio dei ministri, quindi ancora non definitive, ecco tutte le novità sulle quali la Cabina di regia, composta da Mario Draghi e i capidelegazione di maggioranza, ha dato il via libera per contrastare la variante Omicron. Le norme entreranno in vigore subito dopo Natale e alcune, come il divieto di feste all’aperto, avranno un impatto immediato sul Capodanno.

Le mascherine – Torna l’obbligo di mascherina all’aperto in tutto il Paese e viene inserito l’obbligo di FFP2 al chiuso, quindi dentro cinema, teatri musei e anche sui mezzi pubblici. La norma di fatto “cancella” per qualsiasi differenze tra le zone bianche, gialle e arancione per chi è vaccinato. Da diverse forze della maggioranza è arrivato l’invito a una norma per calmierare i prezzi anche delle mascherine maggiormente protettive, come già aveva fatto l’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, durante il primo lockdown, con quelle chirurgiche.

Super Green pass per consumare al banco – Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato – dunque in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- alla ristorazione al chiuso, anche al banco. Non solo: stop ai popcorn al cinema e alle birre allo stadio. Si vieta “il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi”.

Palestre e piscine – Si valuta anche l’estensione del Green pass rafforzato a piscine, palestre, centri termali e benessere, ma anche per le sale da bingo.

Green pass e booster – A partire dall’1 febbraio il Green pass varrà 6 mesi. Si tratta del secondo taglio alla durata, dopo che la validità era già scesa da 12 a 9 mesi. Contestualmente la cabina di regia ha deciso, previo parere dell’Aifa, la possibilità di anticipo la terza dose da 5 a 4 mesi, estendendo la platea eleggibile a tutta la fascia over 18. Si tratta di uno passaggio più delicati del decreto poiché la “doppia mossa” gonfierà le persone da sottoporre a terza dose nel giro di poche settimane, le stesse in cui i Green Pass saranno in scadenza.

Le feste all’aperto – Fino al 31 gennaio è stato deciso che saranno vietate tutte le feste e gli eventi all’aperto in cui possono crearsi assembramenti. In sostanza la notte di Capodanno non si terranno in alcuna piazza i concerti di San Silvestro, come già era stato disposto da numerosi sindaci.

Il tampone per i vaccinati – Si discute ancora (il Consiglio dei ministri si terrà alle 17) sull’obbligo di tampone per i grandi eventi (discoteche, partite sportive in stadi e palazzetti) anche per chi è vaccinato con due dosi. Sarebbero esclusi coloro che hanno già ricevuto la terza dose. Anche in questo caso, si tratta di un punto critico poiché le norme entrerebbero in vigore tra pochi giorni, ma tante persone che hanno fatto le due dosi e già prenotato la terza, a causa degli slot disponibili negli hub, riceveranno la somministrazione solo nelle prossime settimane.

Vaccino obbligatorio per gli statali – Tra le norme ancora in “cantiere” c’è anche un’estensione dell’obbligo vaccinale anche ai dipendenti statali, al di là che lavorino a contatto con il pubblico o meno.