È stata molto violenta la scossa di terremoto registrata lunedì mattina sull’isola di Creta. La magnitudo rilevata è di 6.1 della scala Richter a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ne ha registrato la potenza, è avvenuta alle 08.17 ora italiana. Le ripetute scosse di assestamento hanno colpito la zona e i media locali hanno riferito di danni nei villaggi vicino all’epicentro. Almeno una persona è morta e nove, al momento, le persone ferite, secondo il ministero greco per la crisi climatica e la protezione civile che ha raccoltole informazioni delle autorità locali.

Secondo le prime informazioni il sisma ha fatto tremare scosso gli edifici di tutta l’isola e di Heraklion, la città principale. Alcuni utenti sui social segnalano che il terremoto ha spaventato la popolazione e moltissime persone sono uscite per strada. Un testimone a Heraklion, citato dal quotidiano inglese Independent, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata, ma sono diversi gli istituti che hanno fatto uscire dalle aule gli studenti. Il sindaco di Heraklion, Vassilis Lambrinos, ha dichiarato alla televisione greca Skai che non ci sono state segnalazioni immediate da parte dei servizi di emergenza di lesioni o danni gravi. Ha detto che le scuole sono state tutte evacuate e dovevano essere controllate per danni strutturali.

Sono arrivate le segnalazioni di tre persone intrappolate ad Arkalochori (più a sud rispetto all’epicentro) e Patsidero, due chiese crollate e case danneggiate. Secondo quanto riporta la tv greca Ert la vittima accertata è un operaio che stava svolgendo dei lavori all’interno di una chiesa proprio ad Arkalochori il cui tetto è crollato a dopo il sisma. Sul posto è già arrivato il ministro della Protezione civile, Christos Stylianidis. I vigili del fuoco hanno descritto la situazione come “molto difficile”, ci sono almeno tre persone intrappolate all’interno delle loro case.

L’Istituto geodinamico di Atene ha riferito che il terremoto è avvenuto alle 9.17 ora locale, con epicentro a 246 chilometri a sud-est della capitale greca, Atene. Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo e l’US Geological Survey hanno fornito una magnitudo preliminare di 6.0, con epicentro a sette chilometri a nord del villaggio di Thrapsano. È comune per diversi istituti sismologici fornire magnitudo variabile per un terremoto nelle prime ore e nei giorni successivi a un evento. “Non è un evento che si è verificato senza preavviso. Abbiamo visto l’attività in questa regione per diversi mesi”, ha detto il sismologo Gerasimos Papadopoulos all’emittente statale greca Ert. Almeno nove scosse di assestamento hanno colpito anche l’area, con l’Emsc che ha dato una magnitudo preliminare di 4,6 per le due più forti.

Ha collaborato Francesco de Palo