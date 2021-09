Furono diversi gli episodi in quei giorni di marzo dell’anno scorso, in pieno lockdown, con disordini e violenze scatenati dai detenuti nelle carceri italiane. A Melfi (Potenza) dopo circa dieci ore di proteste furono liberati i nove ostaggi – quattro agenti della polizia penitenziaria e cinque operatori sanitari – e i detenuti erano rientrati nelle sezioni.

Oggi è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare dopo un rigetto del gip e una conferma del Riesame a cui si era appellata la procura: undici persone sono state arrestate per le violenze avvenute il 9 marzo 2020 in segno di protesta contro le misure anti-covid. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, sono state condotte dalla Polizia e dalla Polizia penitenziaria. In totale sono 44 le persone identificate, ma per le altre 33 “si è in attesa – è spiegato in un comunicato diffuso dalla Dda di Potenza – degli sviluppi dei ricorsi per Cassazione proposti dai rispettivi difensori”.

I 44 detenuti sono indagati a vario titolo. I reati ipotizzati sono sequestro di persona a scopo di coazione e devastazione. Gli undici arresti sono stati eseguiti nei confronti di persone di età compresa tra i 49 e i 28 anni, nelle province di Potenza, Benevento, Catania, Palermo, Siracusa, L’Aquila, Bari, Reggio Calabria e Asti. L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza ha accolto l’appello presentato dalla Dda di Potenza contro il rigetto della richiesta cautelare da parte del gip del capoluogo lucano che “pur ravvisando – è scritto nel comunicato diffuso stamani dalla stessa Dda – il grave profilo indiziario, aveva concluso per il difetto di esigenze cautelari“.

