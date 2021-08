Silvio Berlusconi è ricoverato, a quanto si apprende, all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. L’ultima immagine pubblica dell’ex presidente del Consiglio è quella della foto con Matteo Salvini, uscita durante lo scorso fine settimana. Lo staff fa sapere che “il ricovero si è reso necessario per una valutazione clinica approfondita”.