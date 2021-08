Stava pilotando una mongolfiera utilizzata per fare dei giri turistici, quando è caduta dal cesto precipitando a decine di metri di altezza. È morta così una donna di 40 anni, in seguito all’incidente che si è verificato questa mattina a Buonconvento, in provincia di Siena. Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Inutile l’intervento dei sanitari sul posto: la donna è deceduta sul colpo dopo lo schianto al suolo. Da quanto si apprende, l’incidente si è verificato dopo che la vittima, pilota professionista, aveva riaccompagnato a terra e fatto scendere i turisti che stava trasportando per un tour panoramico nei cieli. A quel punto la mongolfiera si è improvvisamente rialzata dal suolo, forse per un improvviso sbalzo di pressione, lanciando fuori dal cesto la pilota. Intanto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta di sicurezza e inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere il sopralluogo operativo e chiarire meglio la vicenda.