Settima puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci parla di innovazione, ecotecnologie e sostenibilità ambientale.

In questa puntata viene affrontato il rapporto fra energia e trasporti, due temi strettamente correlati fra loro e sui quali urge un cambio di passo per intervenire in tempo rispetto alla crisi climatica. Le possibilità, come sempre, ci sono. Tocca a noi saperle cogliere.